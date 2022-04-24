Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 07:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Deprem
Sıradaki Haber
ABD'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz