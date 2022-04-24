Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.