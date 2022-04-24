Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4,8 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

5,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüştü

Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre depremde Stolac'da 3 kişi yaralanmıştı. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesi, depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.