Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek’te 4,8 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4,8 olarak tespit edildiğini açıkladı.
Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
5,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüştü
Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre depremde Stolac'da 3 kişi yaralanmıştı. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesi, depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Etiketler: Bosna Hersek Deprem
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