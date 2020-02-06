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İngiltere'de üçüncü koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) taşıdığı tespit edilen hasta sayısı 3'e ulaştı.
İngiliz sağlık yetkilisi Chris Whitty, ülkede koronavirüs testi yapılan bir kişide daha sonucun pozitif olduğunu duyurdu.
Whitty, virüsün söz konusu kişiye İngiltere'de bulaşmadığını ifade etti.
Koronavirüs Wuhan'dan yayıldı
İlk olarak 12 Aralık 2019'da, Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan şehrinde tespit edilen koronavirüs, bugün itibarıyla 564 kişinin hayatına mal oldu.
Uluslararası sağlık otoriteleri, virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs İngiltere coronavirüsSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 16:54
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