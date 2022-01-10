Ülkede monarşinin son bulması yönünde kampanyalar yürüten grubun yaptığı açıklamada, monarşiye son verilmesi çağrısında bulunuldu ve "70 Yıl Daha İstemiyoruz" kampanyası başlatılacağı açıklandı.

Kampanyanın, haziranda Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı olarak adlandırılan "Platin Yıl Dönümü" kutlamaları sırasında yapılacağı söylendi.

"Monarşinin ülkeye neye mal olduğuna bakmanın zamanı geldi"

Grup adına açıklama yapan Graham Smith, sessiz bir azınlık Kraliçe'nin 70 yıllık saltanatını kutlamak isteyecek olsa da herkesin geleceğe bakmaya başlaması gerektiğini belirterek İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın geleceğinin de iyi olmadığını ve buna karşı demokratik bir alternatifin olduğunu kaydetti.

Charles'ın ülkenin sunabileceği en iyi kişi olmadığını vurgulayan Smith, "Bir ulus olarak devlet başkanımızı seçme konusunda oldukça yetenekli olduğumuzu kabul etmenin zamanı geldi. Monarşinin gerçekte ne olduğuna, ülkeye gerçekten neye mal olduğuna daha mantıklı şekilde bakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"Monarşi, demokratik ilkelerimize aykırıdır ve yozlaşmıştır"

Monarşinin, devam etmeyi hak etmeyen eski püskü bir kurum olduğunu dile getiren Smith, “(Monarşi) Milletimizin derinden sahip olduğu demokratik ilkelerine aykırıdır, yozlaşmış ve gizlidir ve İngiliz demokrasisi için kötüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Graham Smith, şimdi demokratik, monarşisiz bir geleceğe bakmanın zamanı geldiğini ifade etti.

Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in, tahttaki 65'inci yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de, 60'ıncı yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50'nci yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25'inci yılı ise "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlanmıştı.

Birleşik Krallık'ta en uzun süreli monark olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.