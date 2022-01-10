Almatı kentinden Bişkek'e kara yoluyla dönen Kırgızistanlı ünlü müzisyen Vikram Ruzahunov'u Kırgız-Kazak Ak Yol Gümrük Kapısı'nda ailesi, resmi yetkililer ve gazeteciler karşıladı.

Ruzahunov, devlet televizyonu muhabirlerine yaptığı açıklamada, kendine sahip çıkarak dönmesini sağlayan Milli Güvenlik Devlet Komitesine, İç ve Dışişleri Bakanlıklarına ve kendisine destek çıkan herkese teşekkür etti.

"Yanlış zamanda yanlış yerdeydim"

Kendisinin yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için o günkü şartların kurbanı olduğunu söyleyen Ruzahunov, yüzündeki morluk ve şişmelerin askerler tarafından gözaltına alındığı sırada olduğunu dile getirdi.

Ruzahunov, sınır dışı edilmesi için aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini ve aslında hiçbir gösteride yer almadığını ifade etti.

Gösterilere para karşılığı katıldı iddiası

Medyada yayımlanan görüntülerde Ruzahunov, "para karşılığında gösterilere katılmak için Kazakistan'a geldiği" iddia edilerek Almatı'da gözaltına alınmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i Bakanlığa çağırarak, müzisyen Ruzahunov'un bir an önce serbest bırakılması için nota vermişti.

Ruzahunov'un meslektaşları, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği önünde dayanışma eylemi yapmıştı.