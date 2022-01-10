Tamirhane sahibi Miles Walker, eski çalışanı Andreas Flaten'e ödemesi gereken 915 dolarlık son maaşının ödemesini, kendisini polise şikayet etmesine kızarak 91 bin 500 adet metal para ile yaptı.

İşveren Walker, Flaten'in evinin önüne döktüğü bozuk paraların üzerine küfürlü bir not bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, müfettişlerin de tespit ettiği olayla ilgili mahkemeye şikayette bulundu.

Bakanlık, tamirhane sahibinin bu hareketiyle, maaşını alamadığı için şikayette bulunan eski çalışanına misilleme yaptığını ve Federal İş Yasasını ihlal ettiğini açıkladı.

Bozuk paraları motor yağına batırıp evinin önüne döktü

Georgia'nın Peachtree City bölgesinde oto tamirhanesi işleten Miles Walker'ın son çekini almadığı için şikayette bulunan eski çalışanının evinin önüne 91 bin 500 adet bozuk parayı döktüğü, metal paraların motor yağına batırıldığı tespit edilmişti.

Geçen yıl yaşanan olay, Flaten'in kız arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılınca yerel medyada geniş bir şekilde yer almıştı.