ABD'de patrondan eski çalışanına ilginç ödeme
ABD'de bir işveren, işten ayrılan çalışanına 915 dolarlık son ödemeyi oldukça ilginç bir yolla yaptı. İddiaya göre bozuklukları petrol ve yağa bulayan işveren, ücreti eski çalışanının evinin bahçesine bıraktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bir işveren ile eski çalışanı arasında ilginç bir olay yaşandı.
Kasım ayında Peachtree City'deki Walker Autoworks'teki işinden ayrılan Andreas Flaten, son mesai ücretini alamayınca Çalışma Bakanlığı'na başvurdu.
İddiaya göre, eski patronu Miles Walker ise ödemeyi ilginç bir yöntemle yaptı. Birkaç gün sonra evinin önünde bir yığın farkeden Flatten, petrol ve yağa bulanmış bozukluklarla karşılaştı.
915 dolarlık bozukluğu tek tek temizlemek zorunda kalan Flatten, eski patronuna "Kesinlikle hiç adil değil. Bu yapılacak en çocukça şey" diyerek tepki gösterdi.
Eski patron iddiaları reddetti
Dükkanın sahibi Miles Walker, bir TV kanalına verdiği demeçte iddiaları reddetti. Flatten’in evine bozuk para bırakıp bırakmadığını bilmediğini söyledi.
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