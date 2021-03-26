Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bir işveren ile eski çalışanı arasında ilginç bir olay yaşandı.

Kasım ayında Peachtree City'deki Walker Autoworks'teki işinden ayrılan Andreas Flaten, son mesai ücretini alamayınca Çalışma Bakanlığı'na başvurdu.

İddiaya göre, eski patronu Miles Walker ise ödemeyi ilginç bir yöntemle yaptı. Birkaç gün sonra evinin önünde bir yığın farkeden Flatten, petrol ve yağa bulanmış bozukluklarla karşılaştı.

915 dolarlık bozukluğu tek tek temizlemek zorunda kalan Flatten, eski patronuna "Kesinlikle hiç adil değil. Bu yapılacak en çocukça şey" diyerek tepki gösterdi.

Eski patron iddiaları reddetti

Dükkanın sahibi Miles Walker, bir TV kanalına verdiği demeçte iddiaları reddetti. Flatten’in evine bozuk para bırakıp bırakmadığını bilmediğini söyledi.