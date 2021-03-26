Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kalabalığa ateş açıldı: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda, silahlı iki kişi kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda bulunan Wrightwood semtinde iki erkek tarafından kalabalığa ateş açıldı.
Saldırıda, başından yaralanan 26 yaşındaki bir adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis yetkilileri, bölgede çok sayıda silahın bulunduğunu söyledi.
Etiketler: ABD
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