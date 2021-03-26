Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda bulunan Wrightwood semtinde iki erkek tarafından kalabalığa ateş açıldı.

Saldırıda, başından yaralanan 26 yaşındaki bir adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis yetkilileri, bölgede çok sayıda silahın bulunduğunu söyledi.