AstraZeneca aşısına dair tartışmalar devam ediyor.

Norveçte, yaklaşık iki hafta önce ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran çok sayıda genç hastaneye kaldırıldı. Bu gençlerden bazıları hayatını kaybetti.

Aşıya ilişkin karar daha sonra

Ülkede aşının kullanımı askıya alındı.

Yetkililer, AstraZeneca aşısıyla ilgili kararın daha sonra verileceğini duyurdu.

