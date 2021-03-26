İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Kıbrıs konusunun tartışıldığı online bir seminerde, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü savundu.

"Avrupa Birliği tarafından yapılan ve benim de bir parçası olduğum en büyük hata bölünmüş bir Kıbrıs'ı AB'ye almaktı, bunun için kendime kızıyorum" diyen Straw, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a Kıbrıs'ta iki devletli çözümü destekleme çağrısı yaptı.

Jack Straw'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Yunanistan'ın Helenistik takıntıları var"

Yunanistan’ın Kıbrıs'ın resmi olarak Yunanistan'ın parçası olması konusunda Helenistik takıntıları var. Bu nedenle paylaşılmış bölgeyi Yunanistan’ın kaybettiğini hissediyorlar. O nedenle önce Yunanlı politikacıların fikirlerini bu konuda hazır hale getirilmeliyiz

ABD diğer yanda çok önemli bir pozisyona sahip. Türkiye’ye Yunanistan’a ihtiyacı olduğundan daha fazla ihtiyacı var.

İngiliz hükümeti iki devletli çözümün çözüm olduğunu kafasında kabul etmeli ve buna nasıl ulaşacağını, hangi müttefik devletlerle bu yolda iknayı deneyeceğini kabul etmeli.

"Papadopulos berbat bir adam"

Eski Yunanistan başbakanı ve dışişleri bakanı tarafından düşüncelerim kenara atıldı. Buna çok çok kızdım. KKTC lie ilgili düşüncelerimi dışışleri bakanı iken de söyledim.

Kıbrıs’a gittim, Kuzey ve Güney Kıbrıs’a. Kuzey Kıbrıs’ta sıcak karşılandım sonra Güney Kıbrıs’a geçtim. Papadopulos beni görmeyi reddetti. Bana göre berbat bir adam.

Ben Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşları açmaya yok yaklaşmıştım.Doğrudan uçuşları açabilirdik. Kuzey Kıbrıs’ta tatil yapan İngilizler var. Doğrudan uçuşlar çok önemli, Normalleşme için çok şey ifade ediyor. İnsanların Kıbrıs’ta neler yaşandığına dair hiçbir fikirleri yok.

Bütün kriterleri yerine getirmelerine karşın “devlet “ olamıyorlar.

"Eğer bir çözüm istiyorlarsa iki devletli çözüm, çözüm olacak"

İngiliz hükümetinin çıkıp Kuzey Kıbrıs’ı tanıdığını söyleyeceğini düşünmüyorum ama İngiliz hükümeti yapabileceği ve yapması gereken buna dair faktörleri harekete geçirecek olan doğrudan uçuşları başlatmalı.

Kıbrıs’ta İki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm artık mümkün değil. Eğer bir çözüm istiyorlarsa iki devletli çözüm, çözüm olacaktır. Eğer iki devletli çözümünüz varsa bu iki toplum için birbirleriyle normal yaşayabilmeleri için daha kolay.

Hepimiz iki devletli çözüme doğru çalışmalıyız. İngiltere’nin bu konuda resmi olarak imza yetkisi ile kritik rolü var. Kıbrıs’ta imza sahibi bir devletiz. Bunu kullanmalıyız.