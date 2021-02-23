ONS açıklamasında, şirketlerin kayıtlarında bordrolu olarak çalışan sayısının salgın öncesine kıyasla 726 bin azaldığı belirtildi.

Bu da İngiltere’de halen devam eden maaş destek programına rağmen salgın sürecinde istihdamın azaldığına işaret ediyor.

Ülkede işsiz sayısı 1,74 milyona ulaştı

ONS açıklamasında ayrıca salgın döneminde işlerini kaybedenlerin yaklaşık 425 bininin 25 yaşın altındakiler olduğu kaydedildi. İngiltere’de 2020 yılının son çeyreğinde toplam işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 454 bin artarak 1,74 milyona ulaştı.

İngiliz hükümeti hali hazırda yaklaşık 10 milyon kişinin faydalandığı maaş destek programını nisan ayının sonunda noktalamayı planlanıyor.

İngiltere’nin işsizlik oranı Kasım 2020'de yüzde 5 seviyesindeydi.

