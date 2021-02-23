Polis, baba adayının oluşturduğu düzenekte bir tür borunun kullanıldığını bildirdi.

Patlamada, Christopher'ın kardeşi Michael Pekny yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Pekny kardeşlerin en büyüğü Peter ise, olaya ilişkin, "Hayal edebileceğim en tuhaf kazaydı." dedi.

Bomba imha uzmanları patlamanın aydınlatılması için çalışıyor.

ABD'de daha önce, Arizona'da 2017 ve California'da 2020 yıllarında düzenlenen iki ayrı cinsiyet öğrenme partisinin orman yangınlarına neden olduğu iddia edilmişti.