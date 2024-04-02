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Dünya
AA 02.04.2024 14:57

İngiltere'de, İsrail'e silah parçası satan tesisin çatısı ve camları balyozla kırıldı

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'e askeri malzeme satışı yapan şirkete ait silah fabrikasının çatısını ve camlarını balyozla kırdı.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı eylemler düzenleyen "Palestine Action" grubu üyesi aktivistler, ABD'li şirket "Teledyne Defence and Space"in West Yorkshire'da bulunan tesisinin çatışına çıktı.

Grubun, X hesabından paylaştığı görüntüde, Filistin destekçisi aktivistin elindeki balyozla çatıya zarar verdiği esnada, "Bu, zorunlu açlık için. Bu, soykırım için. Bu, toplu tecavüze uğrayan kadınlar için. Bu, bombalanan kiliseler için. Bu, bombalanan camiler için." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Bir diğer aktivist de fabrikanın camlarını kırarak zarar verdi.

Aktivistler daha sonra fabrikanın çatısında toplanarak Filistin bayrağı açtı.

Palestine Action, X hesabından yaptığı açıklamada ise "Tesis, İsrail ordusu tarafından Gazze'de soykırım yapmak için kullanılan füzeler ve F-35 savaş uçakları için bileşenler üretiyor." ifadesini kullandı.

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Filistin - İsrail Çatışması İngiltere
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