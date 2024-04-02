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Dünya
AA 02.04.2024 14:11

Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davasına ilişkin konuşma yasağının kapsamı genişletildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde "sus payı" ödemesi suçlamasıyla açılan davada getirilen konuşma yasağının kapsamı artırıldı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davasına ilişkin konuşma yasağının kapsamı genişletildi

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump'ın yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği iddiasıyla açılan davaya bakan hakim Juan Merchan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hakim Merchan, Truth Social sosyal medya platformunda kızına yönelik paylaşımlar yapan Trump'ın uygulayacağı konuşma yasağı kararının kapsamının hakimin ailesini de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Merchan, "(Trump'ın) Davalarına atanan görevlilerin aile üyelerine saldırma eğilimi hiçbir meşru amaca hizmet etmemektedir. Bu davranış sadece davalara katılmak üzere görevlendirilen veya mahkemeye çağrılan kişilere, sadece kendilerinin değil, aile üyelerinin de Trump'ın saldırısına maruz kalabileceği korkusunu aşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu karar, jüri üyeleri, görgü tanıkları ve "tüm danışman ve görevlilerin aileleri"nin yanı sıra Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ve Merchan'ın aile üyelerini de kapsıyor.

Trump sosyal medya platformu Truth Social'da, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimlerle çalışan siyasi danışmanlık firmasında yöneticilik yapan Merchan'ın kızı Loren'in fotoğrafının yer aldığı bağlantı paylaşmıştı.

Trump'ın avukatları, başkanlık seçimleri nedeniyle, ilgili paylaşımların "mevcut ortamda gerekli ve uygun" olduğunu savunarak, kızı Loren Merchan'ın iş bağlantıları nedeniyle hakimin davadan çekilmesini talep etmişti.

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