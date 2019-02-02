İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kadın, sokakta Portekizce konuşan Brezilyalı gençlere, "Kendi dilinizde konuşuyorsunuz. Londra'dasınız. Brezilya'da olsaydım Breziyaca konuşurdum" diye bağırdı.

Kadın, sakin olmasını söyleyen gençlere hakaret ederek saldırısını sürdürdü.

Benzer bir olay da geçtiğimiz yıl ABD'nin Colorado eyaletinde yaşanmıştı. Colorado'daki bir markette alışveriş yapan ve kendi aralarında İspanyolca konuşan iki kadın, ırkçı bir kadının saldırısına maruz kalmıştı.

Kendi aralarında İspanyolca konuşan kadınların yanına gelen 64 yaşındaki ABD'li kadın Linda Dwire, Velasquez ve Marin'e agrasif bir şekilde ABD'de yaşadıkları takdirde İngilizce konuşmaları gerektiğini söylemişti.

Kaynak: TRT World