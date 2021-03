Ülkede ilkokul seviyesindeki tüm okullar öğrencilere kapılarını açtı. Orta ve lise seviyesindeki okulların çoğunun da bu hafta içi aşamalı olarak açılması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter paylaşımında, okulların açılmasının normale dönüşün ilk aşaması olduğunu ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarının açılmasının öncelikleri arasında yer aldığını açıkladı.

Today pupils return to schools in England.



I want to thank teachers, parents, guardians and carers for the work you have done to keep kids learning throughout the pandemic.



Getting all schools back has been our priority and the first step of our roadmap back to normality.