Ülkede ilkokul seviyesindeki tüm okullar öğrencilere kapılarını açtı. Orta ve lise seviyesindeki okulların çoğunun da bu hafta içi aşamalı olarak açılması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter paylaşımında, okulların açılmasının normale dönüşün ilk aşaması olduğunu ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarının açılmasının öncelikleri arasında yer aldığını açıkladı.

Today pupils return to schools in England.



I want to thank teachers, parents, guardians and carers for the work you have done to keep kids learning throughout the pandemic.



Getting all schools back has been our priority and the first step of our roadmap back to normality. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 8, 2021

Öğrencilere haftada 3 kez test yapılacak

Ülkede ilk vakanın görüldüğü Mart 2020 itibarıyla 4’üncü kez yeniden açılan okullarda, öğrencilerin maske takması zorunlu olacak, her öğrenci haftada 3 kez teste tabi tutulacak ve sınav yapılmayacak.

Eğitim ve öğretim sürecinde yüz yüze yapılmayan derslerin nasıl telafi edileceği, çocukların sağlığının nasıl korunacağı ve sınav sisteminin yerine ne konulacağı gibi soruların henüz yanıt bulmadığı ülkede, hükümet ders saatlerinin uzatılması, tatillerin kısaltılması gibi önlemleri değerlendiriyor.

Veliler, çocukların eğitimi konusunda endişeli

Öte yandan, ülkede yapılan bir araştırmaya göre, velilerin 3'te 2'si çocuklarının eğitimi konusunda endişe duyuyor, her 10 veliden 9'u çocuklarını okula göndermek istiyor.