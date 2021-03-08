Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NASA: Dünya'nın 1 milyar yıllık oksijeni kaldı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) araştırma ekibi, artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'nın yaşam kaynağı oksijenin 1 milyar yıl sonra biteceği öngörüsünde bulundu.
NASA'nın çalışmasında, Dünya'nın iklim, biyolojik ve jeolojik sistemleri modellendi.
Buna göre, Güneş ısısı zamanla artacak ve atmosferi ısıtacak, ısınan atmosfer karbondioksitin parçalanmasına neden olacak ve bu yüzden bitkiler ölecek.
Oksijen kaynağı bitkilerin ölmesiyle Dünya'daki oksijenin tükenecek, yeryüzü yaşanamaz hale gelecek.
Ancak bu durumun oldukça yavaş gerçekleştiğine, bu nedenle de şu an için günlük yaşamı etkilemediğine dikkat çekildi.
Günümüzden 1 milyar yıl sonra oksijen miktarının tüm canlılar için yaşanmayacak seviyede olacağı öne sürüldü.
Etiketler: NASA
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