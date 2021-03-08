NASA'nın çalışmasında, Dünya'nın iklim, biyolojik ve jeolojik sistemleri modellendi.

Buna göre, Güneş ısısı zamanla artacak ve atmosferi ısıtacak, ısınan atmosfer karbondioksitin parçalanmasına neden olacak ve bu yüzden bitkiler ölecek.

Oksijen kaynağı bitkilerin ölmesiyle Dünya'daki oksijenin tükenecek, yeryüzü yaşanamaz hale gelecek.

Ancak bu durumun oldukça yavaş gerçekleştiğine, bu nedenle de şu an için günlük yaşamı etkilemediğine dikkat çekildi.

Günümüzden 1 milyar yıl sonra oksijen miktarının tüm canlılar için yaşanmayacak seviyede olacağı öne sürüldü.