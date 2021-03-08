Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rus paraşütçüler 4 bin metreden atlayarak 8 Mart'ı kutladı
[Fotoğraf: DHA]
Rusya Hava Kuvvetleri’nden seçilmiş paraşütçüler gerçekleştirdikleri özel atlayışla Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Paraşütçüler, 4 bin metreden atlayarak, ‘8 Mart’ yazılı pankartla iniş yaptı.
Dünyanın dört bir yanında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir birinden farklı kutlamalar yapılıyor. Yeni bir kutlama da Rusya Hava Kuvvetleri’nden seçilmiş paraşütçüler tarafından yapıldı.
Rus paraşütçüler, 4 bin metreden atlayış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
4 bin metreden atlayarak 8 Mart'ı kutladılar
Rusya Savunma Bakanlığı’nda yapılan paylaşımda, “En iyi paraşütçülerimiz, An-26 tipi uçaktan 4 bin metre irtifadan atlayış yaparak, ‘8 Mart’ yazılı sancakla iniş yaptı” denildi.
Paraşütçüler, yanlarında taşıdıkları çiçekleri kadın askerlere takdim etti.
Etiketler: Kadınlar Günü Rusya
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