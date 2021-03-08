NBC News, şirketin eski ve mevcut çalışanlarının konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Çalışanlardan Meksika kökenli Benjamin Cruz'a, bir meslektaşı ten renginin beklediğinden daha koyu olduğunu söyledi. Cruz, bu durumu insan kaynaklarına bildirdiğinde psikolojik destek alması tavsiye edildi. Ardından herhangi bir pozisyonda görev verilmeyerek istifaya zorlandı.

"Psikolojik destek ya da rapor alın"

Geçen yılın sonunda işten kovulan iki siyahi kadın Timnit Gebru ve April Curley dahil birçok Google çalışanı da insan kaynakları ile benzer deneyimi yaşadığını açıkladı. Onlara da "psikolojik destek ya da rapor alın." tavsiyesi verildi.

Taciz iddialarını gündeme getirdi, pozisyonu değiştirildi

Konuyu gündeme getiren beyaz çalışanlar da aynı muameleye maruz kalıyor.

2018 yılında cinsel taciz iddiaları üzerine şirket çalışanları protesto gösterisi düzenledi. Gösteriyi organize eden Claire Stapleton'ın pozisyonu alt kademeye çekildi. İnsan kaynaklarının Stapleton'a önerisi, "bazı kişisel gelişim teknikleri uygulaması" oldu.

Rapor alması tavsiye edilen Stapleton, bunun yerine istifa etti.

Google geçen ay, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 2,5 milyar dolar tazminata mahkum edilmişti.