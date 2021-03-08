Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşşar Esed ve eşi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçları pozitif çıktı.
Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Beşşar Esed ve eşi Esma Esed COVID-19'a yakalandı.
Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Beşşar Esed Suriye Savaşı
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