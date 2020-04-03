IHS Markit/Cips verilerine göre İngiltere’de mart ayında hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 34,5 seviyesine geriledi. Bir önceki ayda (şubat) PMI verisi 53,2 seviyesinde kaydedilmişti.

Uzmanların mart ayı hizmet sektörü PMI verisine ilişkin beklentisi 34,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Son verilerle birlikte İngiltere’de hizmet sektörü mart ayında bu zamana kadarki en yüksek daralmayı göstermiş oldu.

Piyasalar için öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise sektörel daralma olarak değerlendirilmektedir.

Hizmet sektörü İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmını oluşturuyor.