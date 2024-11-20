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Dünya
AA 20.11.2024 13:29

İngiltere'de her 3 Müslüman'dan biri aşırı sağ nedeniyle ülkeyi terk etmeyi düşünüyor

İngiltere'de yapılan ankete göre, her 3 Müslüman'dan biri, artan nefret söylemi ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) nedeniyle ülkeden ayrılmayı düşünüyor.

İngiltere'de her 3 Müslüman'dan biri aşırı sağ nedeniyle ülkeyi terk etmeyi düşünüyor
[Fotoğraf: GettyImages]

Ülkede Müslüman karşıtı olayları ve nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama ile araştırma şirketi Survation, 30 Temmuz-14 Ekim'de 750 Müslüman katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olayları sonrası Müslümanların karşılaştığı nefret söylemi ve Müslüman karşıtı ifadeleri ele alan ankete göre, her 4 Müslümandan biri, söz konusu dönemde nefret söylemi ve İslamofobi mağduru oldu.

Aşırı sağcı şiddet olayları sonrası Müslümanların risk altında olduğunu düşünenlerin oranı 3'te 2 olurken, her 3 Müslümandan biri, olayların ardından başka ülkeye taşınma düşüncesini ifade etti.

Southport kentinde 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağcı şiddet olayları nedeniyle nefret söylemi ve Müslüman karşıtlığının ana akım görüşlerden biri haline geldiğini düşünenlerin oranı ise 10'da 7 oldu.

Her 2 kişiden birinin olayların ardından Müslüman kimliğini açıkça yaşamaya başladığı aktarılan ankette, her şeye rağmen İngiltere'nin güvenli olduğunu düşünenlerin oranı ise 10'da 6 olarak kaydedildi.

Kadın katılımcıların yüzde 27'si nefret söylemine maruz kaldığını belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 24 oldu.

Ankete katılanların 10'da 4'ü ise camilerin aşırı sağcıların hedefi olmaya devam ettiğine inandığını söyledi.

En fazla İslamofobik söylem, saldırı ve nefret suçu ise Birmingham, Worcester ve Coventry gibi kentlerin yer aldığı West Midlands'da yaşandı.

Ankete bu bölgeden katılanların yüzde 41'i gerçek hayatta ve internet ortamında bu suçlara maruz kaldığını belirtirken, Londra'da bu oran ankete yüzde 16 olarak yansıdı.

"Anketteki bulgular harekete geçme çağrısı niteliğinde"

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tell Mama Direktörü Iman Atta, Müslüman karşıtlığı ve nefret söyleminin Müslüman toplum üzerinde etkisini hissettirmeye devam ettiğini belirtti.

Müslüman toplumu desteklemek için daha fazla adım atılması gerektiğini dile getiren Atta, "Anketteki bulgular hükümet için bir harekete geçme çağrısı niteliğinde" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası, ülkede Müslüman karşıtı aşırı sağcı şiddet olayları başlamıştı.

Başta yaşı 18'den küçük olduğu için adı açıklanmayan Galler doğumlu saldırganın Müslüman olduğu ve ülkeye geçen yıl kaçak geldiği dezenformasyonunun yayılmasıyla, ülkedeki camiler, Müslümanlara ait iş yerleri ve dernek binaları hedef alınmıştı.

Yaklaşık bir hafta boyunca ülkedeki pek çok kentte yaşanan olayların başlangıcı sayılan Southport saldırısını gerçekleştiren kişinin, 17 yaşındaki Ruanda asıllı Axel Rudakubana olduğu açıklanmıştı.

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