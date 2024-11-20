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Dünya
AA 20.11.2024 13:37

ABD'den sonra İspanya da Kiev Büyükelçiliğini bir günlüğüne kapattı

İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde hizmet vermeyeceğini" duyurdu.

ABD'den sonra İspanya da Kiev Büyükelçiliğini bir günlüğüne kapattı

İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki İspanyol vatandaşlarına gönderdiği elektronik postada, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde yüz yüze görüşmeli hizmet vermeyeceğini, elektronik posta ile taleplerin yapılabileceğini" bildirdi.

Büyükelçilik ayrıca Kiev'deki İspanyol vatandaşlarına "aşırı güvenlik önlemleri almalarını, yerel otoritelerin tüm tavsiyelerine uymalarını, her zaman barınma yerlerinin bulunmasını" tavsiye etti.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında Büyükelçiliğin bugün için kapalı olacağını belirterek, "Büyükelçilik çalışanlarına bulundukları yerlerde kalmaları, ABD vatandaşlarına da hava alarmı verilmesi halinde derhal sığınmaya hazır olmaları" tavsiyesinde bulunmuştu.

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