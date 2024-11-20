Duman 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2024 12:41

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da çatışmaları dondurmak istemediklerini söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduğunu belirterek, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da çatışmaları dondurmak istemediklerini söyledi

Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmeleri, başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesini onayladığı iddialarına ilişkin Peskov, "Bunun ne kadar gerçek olduğunu söylemek zor. Ancak ABD'nin mevcut yönetimi savaşı sürdürmeye tamamen kararlı ve kalan zamanlarında bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında 1000 gün geride kaldı
Rusya-Ukrayna savaşında 1000 gün geride kaldı

Rusya'nın Ukrayna konusunda çatışmanın dondurulması dahil bazı tavizler verebileceğine yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli" diye konuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda Batılı ülkelerle olası müzakerelere de değinerek, "Putin'in sıklıkla tekrar ettiği gibi, kendisi görüşmelere ve müzakerelere hazırdır" dedi.

Ukrayna'nın bu tür müzakereler yürütmeyi resmen yasakladığını anımsatan Peskov, "Ukrayna, 1991 sınırlarına geri dönülmesi gerektiğine yönelik gerçekçi olmayan hedefler belirliyor. Batı da Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için bu arzuları destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
ABD Joe Biden Kremlin Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail soykırımı altındaki Gazze'de çocuklarda yetersiz beslenme vakaları artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye
13:20
Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
12:49
Türkiye'de tüm hanelerin elektrik ihtiyacı rüzgar ve güneşten karşılanıyor
12:43
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:37
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
12:36
İsrail soykırımı altındaki Gazze'de çocuklarda yetersiz beslenme vakaları artıyor
Kilis'te depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı
Kilis'te depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı
FOTO FOKUS
Belediye personeli boğazına şeker kaçan genci Heimlich manevrasıyla kurtardı
Belediye personeli boğazına şeker kaçan genci Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ