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Dünya
TRT HABER, Guardian 10.04.2025 00:33

İngiltere’de Hamas’ın terör listesinden çıkarılması için başvuru yapıldı

İngiltere’de Hamas’ın yasaklı örgüt statüsünün kaldırılması için yasal girişim başlatıldı. Başvuruyu yapan hukuk ekibi, 106 sayfalık raporla İngiltere İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Hamas'ın terör listesinden çıkarılması istendi.

İngiltere’de Hamas’ın terör listesinden çıkarılması için başvuru yapıldı
[Fotograf: AA]

İngiltere'de, avukatlardan, akademisyenlerden ve gazetecilerden oluşan 20 kişilik uzman bir ekip, Hamas’ın yasaklı örgütler listesinden çıkarılması için hukuki başvuru yaptı. Hazırladıkları 106 sayfalık rapor, İngiltere İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Raporda, Hamas’ın terör örgütü listesinden çıkarılması gerektiği belirtildi.

Avukat Fahad Ansari, İngiltere'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurgulayarak, “Hamas, Filistin halkının seçilmiş temsilcisidir. Soykırıma karşı direnen başlıca gruplardan biridir. Hamas’ın Filistin halkını savunması engelleniyor” dedi.

Başvuruyu yapan ekipte yer alan bir diğer isim, Daniel Grutters ise, “Orta Doğu’da barış istiyorsak, taraflar birbirleriyle konuşabilmeli. Terör listesine koyduğunuz ve ‘sen kötüsün’ dediğiniz biriyle diyalog kurmak zorlaşır. Başvurunun temel sebeplerinden biri de bu” ifadelerini kullandı.

Başvuruda ayrıca, Hamas’a uygulanan yasağın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan açık tartışma ve siyasi ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiği savunuldu.

İngiltere, 2001 yılında Hamas’ın askeri kanadını terör listesine aldı. 2021’de ise Hamas’a üyelik suç kapsamına alındı. Aynı zamanda Hamas’a destek açıklamak ve sembollerini taşımak da yasaklandı.

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