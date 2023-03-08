The Times'da yayınlanan rapora göre, İngiltere Savunma Bakanlığı “stratosferik insansız hava sistemlerini” araştırmak için 118.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

İngiltere'nin bir casus balon filosu satın almayı düşündüğü iddia edildi.

Projenin askeri ihtiyaçlar yöneticisi Ross Corbett, Desider'a verdiği demeçte, "Aether Projesi stratosferi ve orada çalışabilecek yüksek irtifa platformlarını daha iyi anlamayı" amaçlayan bir araştırma girişimidir. Startosferi başarıyla kullanmak, büyük potansiyel faydalar anlamına gelebilir" dedi.

Corbett ayrıca, İngiltere'nin Dünya'nın 50 bin ila 80 bin fit üzerinde uzun süre gözetleme hava gemilerini çalıştırabilmesinden önce yapılması gereken çok sayıda test olduğunu da açıkladı.

Corbett, önerilen "yüksek irtifa, uzun ömürlü insansız hava sistemlerinin" İngiltere silahlı kuvvetleri ve NATO müttefikleri tarafından "istihbarat, gözetleme, keşif ve yeniden yayın faaliyetleri" için kullanılabileceğini söyledi.

Project Aether, Amerikan Sierra Nevada şirketi, İngiliz şirketi Voltitude ve küresel havacılık endüstrisinin liderlerinden biri olan Avrupa ortak girişimi Airbus ile çalışıyor.

Corbett, araştırmanın İngiltere'nin "düşmanlara karşı operasyonel bir avantaj" sağlamasına yardımcı olacağını iddia ediyor.