Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail'de yargı düzenlemesine karşı gösterilerin 9 Mart'ta artarak, gündelik hayatı zorlaştırmasının beklendiği aktarıldı.

Protestoları organize edenlerin "Diktatöre karşı direniş gününde İsrail'in hava, deniz ve kara trafiği aksayacak" ifadelerini kullandığı hatırlatılan haberde, bu çerçevede Netanyahu'nun İtalya ziyaretine çıkarken Kudüs'ten Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına giderken, gösterilerden kaçmak için hava yolunu tercih etmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Netanyahu'nun 9 Mart'ta resmi ziyaret kapsamında İtalya'ya giderek, hafta sonunu da İtalya'da geçirmesi planlanıyor.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı düzenlemesinde uzlaşının "yakın" olduğunu belirtmişti. Buna karşın muhalefet liderleri hükümetin düzenlemeye ilişkin yasama sürecini durdurmadan müzakereleri reddettiklerini açıklamıştı.

Ülkede 9 haftadır her cumartesi Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katılıyor.