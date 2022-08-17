Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 07:27Son Güncelleme: Kaynak: DailyMail
İngiltere'de bisikletlere plaka ve hız sınırı uygulaması gündemde
İngiltere'de bisikletlere plaka takılması, sigorta yapılması ve hız sınırı uygulanması planı gündemde.
İngiltere'de bisikletlilerin motorlu taşıt sürücüleriyle benzer kurallara tabi olabileceği değerlendiriliyor.
Daily Mail'deki habere göre, ülke genelindeki yerleşim bölgelerinde bisikletçiler için saatte 32 kilometrelik hız, üst limit olarak belirlenebilir.
Trafik kurallarını ihlal eden bisikletçilerin tespit edilmesi için plaka uygulamasının da başlatılabileceği belirtiliyor.
Öte yandan, ilgili plan kapsamında, bisikletçiler tarafından yaralanan yayaların tazminat almasını sağlayacak sigorta sisteminin de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Etiketler: İngiltere
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