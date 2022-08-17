Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Sivil Polis Direktörü Mauricio Arriaza, olağanüstü hal (OHAL) rejiminde 50 bin kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Mart ayında yürürlüğe giren OHAL, aydan aya uzatılmıştı.

El Salvador'da çete üyeliği nedeniyle verilen hapis cezası 5 kat artırılarak 45 yıla kadar çıkarılmıştı.

Devlet Başkanı Bukele, Tecoluca şehrinde yaklaşık 40 bin kişi kapasiteli dev bir cezaevi inşa edilmesi talimatını vermişti. Cezaevinin yıl sonundan önce tamamlanması bekleniyor.

Ülkede polis ve ordu, farklı operasyonlarda 1283 silah ile bir milyon dolardan fazla para ele geçirmişti.