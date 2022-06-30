Bukele, düzenlediği basın toplantısında, Santa Ana kentinin batısında, çete üyeleri tarafından Ulusal Sivil Polis (PNC) ekibine saldırı yapıldığını kaydetti.

"Bu bize çetelere karşı savaşı yoğunlaştırmamız gerektiğini gösteriyor." diyen Bukele, "Şimdi durursak yeniden toparlanacaklar. Yeni realiteye bir kez adapte olduklarında bu kanserin ülkeden çıkarılması imkansız olacak. Şikayet eden etsin, devletin gücünün ne demek olduğunu görecekler." ifadelerini kullandı.

Devriye görevinde bulunan ekibe saldırıyı yapanın "Barrio 18" isimli çetenin olduğunu vurgulayan Bukele, zanlılardan birini gözaltına alındığını belirtti.

Bukele, çetelerin ağır bedel ödeyeceğini, silahlı gruplara karşı başlattıkları savaşta asla geri atım atmayacaklarını kaydetti.

MS13 çetesi sorumlu tutuluyor

Mart ayının başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 87 kişi hayatını kaybederken gözaltına alınanların sayısının ise 20 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.