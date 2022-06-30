Putin, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla devam eden savaşa dair açıklamada bulundu.

Ukrayna'da her şeyin planladıklarına göre yürüdüğünü belirten Putin, askeri eylemlerinin sonlandırılması konusunda tarih vermek istemediğini söyledi.

Ukrayna'nın Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin vurulmasına da değinen Putin, "bunun bir terör saldırısı olmadığını ve patlamanın orada gerçekleşmediğini" savundu.

Putin, "Rus ordusu hiçbir sivil hedefi vurmuyor. Buna gerek yok. Neyin nerede bulunduğunu tespit etmek için tüm imkanlara sahibiz. Uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla hedeflere ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Rus lider, "24 Şubat sabahı halka açık şekilde tüm ülkeye ve tüm dünyaya her şeyi söyledim. Buna ekleyeceğim bir şey yok. Değişen bir şey yok." açıklamasını yaptı.

"İngiltere Başbakanı'nın bugün olanlarla ilgili atıfları yanlış"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Rusya Devlet Başkanı kadın olsaydı, savaş olmazdı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Putin, "eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in Falkland Adaları için Arjantin'e karşı savaş başlattığını" anımsattı.

Putin, "Bir kadın savaşı başlatma kararı aldı. Falkland Adaları nerede ve İngiltere nerede? Bunun sebebi, emperyalist hırslar ve emperyalist statünün onaylattırılmasıdır. Bu nedenle mevcut İngiltere Başbakanı'nın bugün olanlarla ilgili atıfları yanlıştır." dedi.