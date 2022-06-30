California'nın Los Angeles kentinde, ırkçılığın yoğun şekilde yaşandığı 1912 yılında siyahilere hizmet vermesi için satın alınan tesise, 1924 yılında yerel konsey tarafından el konulmuştu.

Salı günü, Los Angeles yetkilileri tesisin iadesinin sağlanması yönünde oy kullandı.

Yapılan anlaşmaya göre tesis bölgesi, aileden yıllık 413 bin dolar ücret mukabilinde, şehir tarafından kiralandı.

Arazi sahiplerinin torunlarından Anthony Bruce, "Geleceğinden emin olmadığımız bir gündü" diyerek, kararı "acı-tatlı" olarak niteledi.