Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD'de siyahilerden zorla alınan sahil tesisi yaklaşık 100 yıl sonra iade edildi
ABD'nin Los Angeles kentinde, siyahi sahiplerinden zorla alınan bir sahil tesisi, yaklaşık 100 yıl sonra aile üyelerine geri verildi.
California'nın Los Angeles kentinde, ırkçılığın yoğun şekilde yaşandığı 1912 yılında siyahilere hizmet vermesi için satın alınan tesise, 1924 yılında yerel konsey tarafından el konulmuştu.
Salı günü, Los Angeles yetkilileri tesisin iadesinin sağlanması yönünde oy kullandı.
Yapılan anlaşmaya göre tesis bölgesi, aileden yıllık 413 bin dolar ücret mukabilinde, şehir tarafından kiralandı.
Arazi sahiplerinin torunlarından Anthony Bruce, "Geleceğinden emin olmadığımız bir gündü" diyerek, kararı "acı-tatlı" olarak niteledi.
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