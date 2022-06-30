ABD’nin Texas eyaletinde 53 göçmenin ölümüyle sonuçlanan trajedi sonrası Texas’taki Meksika Büyükelçiliğinde bir araya gelen Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras’tan yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışılması konusunda anlaştı.

Toplantıda, dört ülkenin temsilcileri birlikte çalışarak insan tacirleri ağlarını dağıtma sözü vererek, ABD’ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin takip edilmesi ve bu konuda dört ülkenin yetkilileri arasında bilgi alışverişi yapılması amacıyla bir Acil Eylem Grubu oluşturma konusunda anlaşmaya varıldı.

Dört ülkenin temsilcileri ayrıca, Texas’taki trajedide yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesi kararı alırken, bir sonraki toplantının ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile Meksika, Honduras ve Guatemala Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.