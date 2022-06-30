Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gine'de kuş gribi şüphesiyle 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi
Gine'de kuş gribi (H5N1) şüphesiyle 200 bin kümes hayvanının itlaf edildiği duyuruldu.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Tarım Bakanı Mamoudou Nagnalen Barry, başkent Konakri'ye 50 ve 100 kilometre mesafedeki Coyah ve Forecariah ilçelerindeki çiftliklerde kuş gribine rastlandığını söyledi.
Barry, 2 ilçedeki 200 bin kümes hayvanının kuş gribi şüphesiyle itlaf edildiğini kaydetti.
Gine'de 7 Haziran'da ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde 6 salgın tespit edilmişti.
Toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği belirtilmişti.
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