Ülke basınında çıkan haberlere göre, Tarım Bakanı Mamoudou Nagnalen Barry, başkent Konakri'ye 50 ve 100 kilometre mesafedeki Coyah ve Forecariah ilçelerindeki çiftliklerde kuş gribine rastlandığını söyledi.

Barry, 2 ilçedeki 200 bin kümes hayvanının kuş gribi şüphesiyle itlaf edildiğini kaydetti.

Gine'de 7 Haziran'da ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde 6 salgın tespit edilmişti.

Toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği belirtilmişti.