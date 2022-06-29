Ordudan yapılan açıklamaya göre, Burhan, başkent Hartum’da Sudan Özel Kuvvetleri mensuplarıyla bir araya geldi.

Burhan, burada yaptığı konuşmada, “Silahlı kuvvetler, ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlama ve sürdürme görevini yerine getirmede ihmalkar davranmayacak. Ordu, seçimle başa gelmiş milli bir hükümetin ülkeyi idare etme yükünü kendisinden devralacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Seçilmiş milli bir hükümete gösteri çağrıları ve tahribat ile ulaşılamaz. Bunu yapmanın tek yolu, kapsamlı bir ulusal uzlaşı ya da seçimlere gitmektir." ifadelerini kulandı.

Burhan, kamu mallarına ve özel mülkiyete zarar vermeden yapılacak barışçıl gösteriler yoluyla ifade hakkının kullanılmasına karşı olmadıklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, yetkililerden, barışçıl toplanma hakkını ve ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini istemiş, yarın ülke genelinde, askeri müdahale karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenmesi beklenen gösterilere katılanların korunması çağrısı yapmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da bakanlığa çağırdığı Peretz’e, protestolarla ilgili açıklamasının ülkede uzlaşıyı kolaylaştırıcı rolüyle çeliştiğini, güvenlik güçleriyle ilgili ön yargılı ve kesin olmayan ifadeler içerdiği gerekçesiyle açıklamalarından duyulan rahatsızlığı iletti.

Askeri yönetim karşıtı gösteriler 9'uncu ayında

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıkladı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, 25 Ekim'den bu yana süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 103 kişi hayatını kaybetti.