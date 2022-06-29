Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 22:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macron: Türkiye ve Fransa NATO'ya her zamankinden daha fazla bağlı
[Fotoğraf: Emmanuel Macron Twitter hesabı]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO içinde "birlik" mesajı verdi. Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduğunu söyledi.
Macron, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Gündeminde gıda sorunu vardı.
Emmanuel Macron, Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatı için Türkiye ve Fransa'nın çalışmalarına işaret etti. İki ülkenin çabalarının süreceğini ifade etti.
Macron, zirveye ilişkin bir fotoğrafı "Birlik ve güç" mesajı ile paylaştı. Türkiye ve Fransa'nın NATO'ya bağlılığını vurguladı.
Etiketler: Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan Twitter Fransa NATO
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