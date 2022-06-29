Macron, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Gündeminde gıda sorunu vardı.



Emmanuel Macron, Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatı için Türkiye ve Fransa'nın çalışmalarına işaret etti. İki ülkenin çabalarının süreceğini ifade etti.

Macron, zirveye ilişkin bir fotoğrafı "Birlik ve güç" mesajı ile paylaştı. Türkiye ve Fransa'nın NATO'ya bağlılığını vurguladı.