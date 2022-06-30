Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 00:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.
Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının `daha da artırılacağını` açıkladı.
Zelenskiy ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.
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