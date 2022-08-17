Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı
Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde, güvenlik güçlerine saldıran organize suç örgütü 4 polisi kaçırdı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Moctezuma kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler polise saldırdı.
Yetkililer, saldırıda güvenlik güçlerinden 4'ünün kaçırıldığını belirterek polis araçlarının yakıldığını açıkladı.
Eyalet Başsavcılığı saldırıyı doğrulayarak polislerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Eyalet Hükümeti Güvenlik Sözcüsü Miguel Gallegos Cepeda da açıklamada, ordunun desteğiyle saldırganlara yönelik kara ve hava destekli bir operasyonun başlatıldığını belirtti.
Etiketler: Meksika
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