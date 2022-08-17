Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü
[Fotograf: Reuters]
Fas'ın doğusunda yer alan Jerada kentindeki bir maden ocağında 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıdı.
Fas resmi haber ajansı MAP'ta yayımlanan yerel yönetim açıklamasında, Jerada kentinde ruhsatlı olarak çalıştırılan bir kömür ocağında 3 kişinin karbondioksit gazından boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.
Ölen kişilerin 43, 44 ve 52 yaşlarında oldukları aktarılan açıklamada, söz konusu işçilerin ölümüyle ilgili soruşturmanın açıldığı kaydedildi.
Etiketler: Fas
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