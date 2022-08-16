Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ile Kuzey Makedonya Santralleri (AD ESM) Genel Müdürü Vasko Kovaçevski, başkent Üsküp'teki hükümet binasında düzenledikleri basın toplantısında, elektrik tasarrufu için uygulanacak bir dizi önlem hakkında bilgi verdi.

"Tahminler Avrupa'nın enerji açısından en zorlu kışlardan birini atlatacağı yönünde"

Bekteşi, kabul edilen önlemlerin kış ayları öncesinde başta kamu kurumlarında olmak üzere haneler ve şirketlerde elektrik tüketimini azaltmayı amaçladığını belirterek, "Daha önce de belirttiğimiz ve uyardığımız gibi tahminler, sadece ülkemizin değil, tüm bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın enerji açısından en zorlu kışlardan birini atlatacağı yönünde" dedi.

Bekteşi, haneler ve şirketlere yönelik enerji tasarrufu için sadece uyulması gereken tavsiyelerin verildiğini, kurumlara ise belirli sorumlulukların düştüğünü kaydetti.

Hedeflere ulaşılamazsa yaptırım uygulanacak

Ulaşılması beklenen hedefin enerji tüketimini bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azaltmak olduğuna işaret eden Bekteşi, "Eğer bu hedefe ulaşılamazsa, kurumu yöneten makamlara özel hükümet kararıyla öngörülen yaptırımlar uygulanacak" ifadesini kullandı.

Ülkede 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde merkezi düzeydeki kamu kurumlarının tüm yöneticilerinin, elektrik ve ısı enerjisi tüketimini azaltmak için uygun önlemler alması gerekiyor.

Önlemler arasında tüm kamu binalarının ve kültürel anıtların cephelerindeki dekoratif aydınlatmanın kapatılması, kamu kurumlarında klima kullanımının yaz boyunca 27 derece, kış boyunca ise 20 derece ile sınırlandırılması, iş bitiminde bilgisayarların kapatılması ve benzerleri yer alıyor.