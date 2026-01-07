Çok Bulutlu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2026 07:59

İngiltere'de abur cubur ürünlerine reklam yasağı

İngiltere, obezite sorunuyla mücadelede yeni bir karar alarak, sağlıksız yiyecek reklamlarını televizyonda yerel saatle 21.00'dan önce ve internette yasakladı.

İngiltere'de abur cubur ürünlerine reklam yasağı

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kurallara göre daha az sağlıklı olarak sınıflandırılan gıda ve içeceklerin reklamları televizyonlarda 05.30-21.00 saatleri arasında yasaklanırken, çevrim içi platformlarda ise günün her saatinde engellenecek.

Yasak, çocukluk çağı obezitesinde en büyük paya sahip olduğu belirtilen 13 ürün kategorisini kapsıyor. Bu kapsamda gazlı içecekler, çikolata ve şekerlemeler, pizza, kek ve dondurmaların yanı sıra bazı kahvaltılık gevrekler, yulaf lapaları, sandviçler, şekerli ekmek ürünleri ve aromalı yoğurtlar yer alıyor.

Reklam kısıtlamasına girip girmeyeceği, her ürün için besin değerlerini esas alan bir puanlama sistemiyle belirlenecek. Doymuş yağ, tuz ve şeker oranı yüksek olup kabul edilebilir sınırların dışında kalan ürünlerin reklamları yasaklanacak. Daha sağlıklı olarak değerlendirilen ürünlerin ise reklamı yapılabilecek.

Uygulamanın denetimi Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yapılacak. Hükümet, bu düzenlemenin gıda sektörünü ürün içeriklerini daha sağlıklı hale getirmeye teşvik etmesini hedefliyor.

"Reklamlar çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkili”

İngiltere hükümeti, reklam yasağının her yıl çocukların beslenmesinden yaklaşık 7,2 milyar kalorinin çıkarılmasını sağlayacağını, yaklaşık 20 bin çocukta obezitenin önlenmesine katkı sunacağını ve uzun vadede sağlık sistemine yaklaşık 2 milyar sterlinlik fayda sağlayacağını öngörüyor.

Hükümet, reklamların çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin çocukları en çok kullandıkları medya ortamlarında ve en savunmasız oldukları zaman dilimlerinde korumayı amaçladığını vurguluyor.

İngiltere'de ilkokula başlayan çocukların yüzde 22,1'i fazla kilolu veya obez

Ülkedeki resmi verilere göre ilkokula başlayan çocukların yüzde 22,1'i fazla kilolu veya obezken, bu oran ilkokul sonunda yüzde 35,8'e yükseliyor.

5 yaşına kadar olan çocuklarda diş çürüğü ise ülkede hastaneye yatışın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, skandalların gölgesinde 20 milyar dolar yatırım aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:59
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, skandalların gölgesinde 20 milyar dolar yatırım aldı
07:57
Avrupa liderlerinden ABD'nin Grönland tehditlerine karşı Danimarka'ya destek
07:57
Borsa dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı
07:53
Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
07:07
Güvenlik uzmanından yapay zeka uyarısı: Zamanımız kalmadı
06:56
Venezuela’da yabancı basın mensupları gözaltına alındı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Barışa oldukça yakın durumdayız
Bakan Fidan: Barışa oldukça yakın durumdayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ