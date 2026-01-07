Çok Bulutlu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 07.01.2026 07:58

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, skandalların gölgesinde 20 milyar dolar yatırım aldı

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, amiral gemisi olan sohbet botu Grok'un çocuklara ve kadınlara yönelik rıza dışı cinsel içerikli görüntüler ürettiği iddiasıyla dünya genelinde tepki topladığı bir dönemde, son yatırım turunda 20 milyar dolar topladığını duyurdu.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, skandalların gölgesinde 20 milyar dolar yatırım aldı

xAI tarafından yapılan açıklamaya göre, "Series E" yatırım turu başlangıçta hedeflenen 15 milyar doları geride bırakarak 20 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcılar arasında teknoloji devi Nvidia, Fidelity Management, Katar Varlık Fonu ve Valor Equity Partners gibi büyük isimler yer aldı. Şirket, bu devasa kaynağın yapay zeka modellerini geliştirmek ve Tennessee'deki veri merkezlerini büyütmek için kullanılacağını, temel misyonlarının "evreni anlamak" olduğunu belirtti.

Grok'un derin sahte içeriklerine küresel tepki

Yatırım başarısına rağmen xAI, Grok'un rıza dışı cinsel içerikli (deepfake) görüntüler üretmesine izin veren güvenlik açıkları nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya.

Geçtiğimiz hafta içinde on binlerce kullanıcının, kadınların fotoğraflarını dijital olarak "soyan" veya uygunsuz pozlar oluşturan komutlar verdiği ortaya çıktı.

Mağdurlar arasında Elon Musk'ın çocuklarından birinin annesi Ashley St Clair'in de bulunduğu ve Grok'un 10-12 yaşlarındaki çocukların dahi cinsel içerikli görsellerini manipüle ederek sunduğu bildirildi.

Uluslararası soruşturmalar kapıda

Skandalın ardından birçok ülke harekete geçti:

Fransa: Bakanlar, Grok'un çıktılarını savcılığa ihbar ederek AB Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlal edilip edilmediğinin incelenmesini istedi.

İngiltere: Teknoloji Bakanı Liz Kendall, görüntüleri "dehşet verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek medya düzenleme kurumu Ofcom'a müdahale çağrısında bulundu.

Avustralya, Hindistan ve Malezya: Çevrimiçi güvenlik denetleyicileri, platformun çocuk cinsel istismarı materyalleri ve rıza dışı içeriklerin yayılmasını önleyemediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Elon Musk, yasa dışı içerik üretenlerin sonuçlarına katlanacağını söylese de, uzmanlar Grok'un güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve sistemin bu tür içerikleri üretmeye devam ettiğini vurguluyor.

ETİKETLER
Elon Musk GROK Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Avrupa liderlerinden ABD'nin Grönland tehditlerine karşı Danimarka'ya destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
İngiltere'de abur cubur ürünlerine reklam yasağı
07:57
Avrupa liderlerinden ABD'nin Grönland tehditlerine karşı Danimarka'ya destek
07:57
Borsa dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı
07:53
Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
07:07
Güvenlik uzmanından yapay zeka uyarısı: Zamanımız kalmadı
06:56
Venezuela’da yabancı basın mensupları gözaltına alındı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Barışa oldukça yakın durumdayız
Bakan Fidan: Barışa oldukça yakın durumdayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ