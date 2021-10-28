Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere ve Ermenistan, AB'nin koronavirüs sertifika sistemine dahil edildi
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği, İngiltere ve Ermenistan'ı seyahatlerde istenen koronavirüs sertifika sistemine dahil etme kararı aldı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ve Ermenistan tarafından seyahatler için verilen COVID-19 sertifikalarının artık AB Dijital COVID Sertifikası ile eş değer olduğunu duyurdu.
İngiltere ve Ermenistan'ın dahil edilmesiyle AB'nin COVID-19 sertifika sistemine giren ülke sayısı 45'e yükseldi.
Türkiye de ağustos ayında AB'nin sistemine dahil olmuştu.
Etiketler: Avrupa Birliği Ermenistan İngiltere Koronavirüs
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