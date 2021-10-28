Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ve Ermenistan tarafından seyahatler için verilen COVID-19 sertifikalarının artık AB Dijital COVID Sertifikası ile eş değer olduğunu duyurdu.

İngiltere ve Ermenistan'ın dahil edilmesiyle AB'nin COVID-19 sertifika sistemine giren ülke sayısı 45'e yükseldi.

Türkiye de ağustos ayında AB'nin sistemine dahil olmuştu.