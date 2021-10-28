37 yaşındaki Aditya Singh, ABD'nin Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda Hindistan'a uçmak yerine havalimanı çalışanı ve yolcu numarası yaparak üç ay geçirdi.

Çalışanların, arkadaşlarının kaybolan rozetini adamın taktığını görmesiyle gerçek ortaya çıkınca, Singh havaalanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Havaalanı güvenlik yönetimi, Singh'in havaalanı kurallarını ihlal etmediğini tespit etti.

Ancak elektronik izleme kurallarını ihlal etmekle suçlandığı için yarın tekrar mahkemeye çıkacak.

Aditya Singh'ın neden havaalanında kaldığına dair bir açıklama yapılmadı.