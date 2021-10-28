Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD 50 milyon doz daha BioNTech aşısı alacak
[Fotoğraf: Reuters]
ABD hükümetinin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından "çocuklar ve gelecekteki ihtiyaçlara daha fazla hazır olmak için" ilave 50 milyon doz satın almak üzere anlaştığı bildirildi.
Pfizer ve BioNTech, ABD'ye, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 550 milyon dozun üzerine 50 milyon doz aşı daha tedarik edileceğini açıkladı.
Anlaşma kapsamında, şirketler, çocuklar için de kullanılacak yeni aşıları 30 Nisan 2022'ye kadar teslim edecek.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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