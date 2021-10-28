Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde polis, 3 öğrencinin maç sırasında Hindistan karşıtı ve Pakistan yanlısı sloganlar attığını ve bu kişilerin "düşmanlık ve siber terörizmi teşvik etmekle" suçlandıklarını söyledi.

Polis gözaltıların, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) üyelerinin şikayetinin ardından yapıldığını açıkladı.

Keşmirli öğrencilere öğrenim gördükleri okuldan da uzaklaştırma cezası verildiği bilgisi verildi.

Müslüman oyuncu "hainlikle" suçlandı

Pakistan kriket takımının galibiyeti, bölgedeki Keşmirliler tarafından sevinçle karşılanmış, galibiyet kutlamaları dolayısıyla Racastan eyaletinde de bir öğretmen gözaltına alınıp görevden alınmıştı.

Öte yandan Hindistan kriket katımındaki tek Müslüman oyuncu Muhammed Shami, sosyal medyada "hainlikle" suçlanarak eleştiri yağmuruna tutuldu.

24 Ekim'de yapılan karşılaşmada 152/0 sayıya ulaşan Pakistan, 151/7 sayıda kalan Hindistan’ı mağlup etmişti.



