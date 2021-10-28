Yerel basındaki haberlere göre, talepleri konusunda hükümetle anlaşamayan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP)’nin İslamabad’a doğru yürüyüşü sürüyor.

Lahor’a 70 kilometre uzaklıktaki Kamoke’den ayrılan gösterici grup, Gujranwala şehrine doğru hareket etti.

Dünden bu yana Gujranwala ile Lahor arasındaki otoyolu trafiğe kapatan grup, polis ile zaman zaman çatışıyor.

Grup ile polis arasında çatışmalar yaşanıyor

Grup ile polis arasındaki çatışmalarda 2 polisin daha hayatını kaybetmesiyle, dünden bu yana yaşanan gösterilerde yaşamını yitiren emniyet mensuplarının sayısı 5’e yükseldi.

22 Ekim’den bu yana toplamda 8 polis yaşamını yitirdi, 260’ın üzerinde emniyet mensubu yaralandı.

TLP mensupları, Ekim 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve üst düzey Fransız yetkililerinin İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini, liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını ve partiye getirilen yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

İslamabad'da önlemler alındı

Gösteriler sebebiyle Lahor ile İslamabad’a komşu Ravalpindi arasındaki tren seferleri de askıya alındı.

Öte yandan TLP’nin ilerleyişini durdurmak için paramiliter birlikler görevlendirildi.

Başkent İslamabad'ın giriş ve çıkışları tekrar konteynerler ile kapatıldı. Şehirde bazı yollarda da önlemler artırıldı.

İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinde ise metro servisleri askıya alındı.