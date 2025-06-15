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Dünya
AA 15.06.2025 16:24

İngiltere, seyahat uyarısının kapsamını genişleterek İsrail’in tümünü içerdiğini duyurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarısının kapsamını genişleterek İran ile gerilim yaşayan İsrail’in tümünü ve işgal altındaki Filistin topraklarını içerdiğini duyurdu.

İngiltere, seyahat uyarısının kapsamını genişleterek İsrail’in tümünü içerdiğini duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada daha önce İsrail topraklarının bazı noktalarını kapsayan seyahat uyarısıyla ilgili güncellemeye yer verildi.

Açıklamada nükleer ve askeri tesislerine düzenlenen saldırıların ardından İran’ın da İsrail’e karşılık vererek füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bunun neticesinde İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiği, hava sahasının kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada olayların daha kötüye gidebileceği riskine işaret edildi.

Hava ve kara ulaşımının durabileceği vurgulanan açıklamada İngiliz makamlarının açıklamalarının takip edilmesi tavsiyesi yer aldı.

İsrail’e ve işgal altındaki Filistin topraklarının tümüne seyahat edilmemesi uyarısı yapan Bakanlık, bu bölgelerdeki İngiliz vatandaşlarına yerel otoritelerin açıklamalarını izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının önceki seyahat uyarısı, İsrail’in diğer ülkelerle sınırlarını, Filistinlilerle gerilim yaşanan bazı bölgeler ile işgal altındaki Filistin topraklarının bazı bölümlerini kapsıyordu.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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