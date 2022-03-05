Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere, Rusya'daki vatandaşlarından ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti
İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkeye dönmek için mevcut uçuş seçeneklerinin olmaması ve Rus ekonomisindeki artan değişkenlik nedeniyle, Rusya'nın tamamına karşı yapılacak seyahatlere karşı uyarıda bulundu.
Açıklamada, "Rusya'da bulunmanız zorunlu değilse, kalan ticari yollardan ayrılmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz" ifadesi kullanıldı.
İngiltere, 28 Şubat'ta da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
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