Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da, açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Yunanistan, COVID-19 ile mücadelede alınan tedbirlerden birini daha gevşeterek, açık alanda maske kullanma zorunluluğuna son verdi.
Bugünden itibaren geçerli olan uygulama ile açık alanlarda maske takma zorunluluğu sona ererken, Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlığı olan ve aşısız kişilerin maske takmaya devam etmesini tavsiye etti.
COVID-19 salgınının henüz bitmediğine dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda da kalabalık olması durumunda maske takılmaya devam edilmesini önerdi.
Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan Yunanistan'da 7 milyon 500 binin üzerinde kişi COVID-19 aşı sürecini tamamladı.
Etiketler: Yunanistan Maske Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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